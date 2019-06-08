Для тех, кто активно пользуется WhatsApp, не является секретом, что сервис, при всём своём удобстве и функциональности, всё же несовершенен. Многим из нас хочется иметь больше вариантов функций для работы с приложением, например, возможность использовать один аккаунт Ватсап на двух телефонах.

Для желания использовать один WhatsApp на двух устройствах одновременно может быть несколько причин. Например, у тебя два смартфона, на одном из них села зарядка, а подпитать его неоткуда. Или просто в разных случаях ты пользуешься разными телефонами, но хочешь сохранить связь с близкими по привычному номеру. Как бы то ни было, но разработчики приложения, к сожалению, не предоставили нам возможности сидеть в Вотсапе с 2 телефонов по очереди или одновременно, используя единый аккаунт, привязанный к определённой сим-карте.

Но, как всегда, существуют люди, способные найти лазейки в любых правилах. Благодаря им мы можем узнать как установить WhatsApp на 2 устройства с одним номером.

Некоторых людей волнует противоположная проблема – при наличии в смартфоне двух сим-карт приложение можно подключить только к одной. Для них будет очень полезна статья, приведённая по ссылке ниже.

Читай эту статью, если хочешь узнать, как скачать второй Вацап на Андроид и Айфон.

Можно ли установить Ватсап на два телефона с одним номером?

Может ли единый аккаунт Ватсап работать на двух телефонах? Как оказалось, это возможно сделать двумя способами.

Первый из них наиболее простой и, хоть и открывает Вацап в браузере, а не в приложении, не уступает по функциональности обычному. Второй – несколько сложней. Он требует лучшей подготовки и определённых знаний, а также того, чтобы на оба устройства были получены Root-права.

Способ первый

Для начала нужно будет связать WhatsApp на смартфоне с компьютером. Открой на компьютере сайт WhatsApp Web.

О том, как настроить Ватсап веб можно прочесть в другой нашей статье.

На своём смартфоне с активным вацапом войди в приложение и в правом верхнем углу откройте панель настроек. Выберите вариант WhatsApp Web и с его помощью отсканируйте появившийся на экране компьютера QR-код.

Более подробная информация о том, как синхронизировать ватсапп с компьютером, предоставлена по ссылке.

После окончания синхронизации ты сможешь войти в свой аккаунт вацапа, используя браузер на другом мобильном телефоне или планшете.

Способ второй

Чтобы подключить WhatsApp на второй телефон этим способом, вам потребуется получение Root-прав на оба ваши девайса. Для получения Root нет единой схемы, нужно искать способ, пригодный именно для вашей марки устройства. Если права успешно получены, можете следовать приведённой ниже инструкции. Первым мы в ней будем называть смартфон с активным Вацапом, а вторым тот, на который мы копируем существующий аккаунт.

Скачиваем на оба смартфона приложение “Titanium Backup”



Резервную копию Ватсап перекидываем с первого на второй телефон и заносим в папку TitaniumBackup

Входим в программу “Titanium Backup” на втором смартфоне и находим там Меню.

Ищем пункт “Пакетные действия” и подпункт “Восстановить отсутствующие ПО с данными.

В предложенном списке нужно выбираем WhatsApp, вариант “ПО+данные”



После завершения восстановления на домашнем экране появится изображение иконки Ватсап. Это будет программа, идентичная той, которая присутствует на первом смартфоне, подключенная к той же самой сим-карте.

Видео инструкция для телефонов Андроид:

Как использовать один аккаунт WhatsApp на двух устройствах?

Теперь тебе известно, как сделать один номер Вацап активным на два телефона. Следует знать и некоторые особенности использования этих способов.

Первый вариант отличается синхронизацией сообщений со всех устройств, подключенных к ватсапу. То есть, если вам пришло послание, оно будет одинаково показано на обоих смартфонах.

При использовании второго варианта, при всём его удобстве, с данным аспектом возникает проблема. Сообщение будет отображено только на том смартфоне, который ты первым используешь для входа в приложение, а на другом не будет отображаться. Получение всех посланий на оба телефона возможно только в том случае, если они всегда будут онлайн.

Есть еще способы, но они не официальные и ответственность будет только на тебе:

Способ третий

Необычное решение — программа OGWhatsapp. Благодаря этой утилите ты можешь юзать два Вацапа на одном смартфоне (андроидном и с DualSim), но лучше быть уверенным в своих хакерских навыках перед началом манипуляций.

Что делать?

Ищешь, где взять эту программу и загружаешь ее на гаджет В настройках чата выполняешь «Резервное копирование» Заходи в файловый менеджер смартфона (если его нет — надо загрузить из магазина). Важно! Папку с инфой из Whatsapp переименуй в Whatsappold (в одно слово, без кавычек) В диспетчере приложений — «Очистить кеш» — Удаляется официальная версия. Важно! папку Whatsappold переименуй в OGWhatsapp Теперь инсталлируй OGWhatsapp (регистрируясь, укажи номер, с которым связан аккаунт официальной версии) На Гугл Плей находим правильный Вацап и регистрируем его на вторую симку. Готово! Два Вотс апа на одном устройстве.

Данный способ не проверяли. Если у тебя получилось или получилось, но не так, напиши, пожалуйста, в комментариях. Будем очень признательны.

Ладно, но это ведь всё равно одно устройство, а мне надо один аккаунт на двух! — возразишь ты. Хорошо! Читай дальше.

Способ четыре

Инструкция

Потребуются root-права на этих двух устройствах (смотри по производителю, там могут быть разные способы) Загрузи Titanium Backup на обе трубки На том телефоне, где уже стоит мессенджер, запускай его и переходи к «Резервному копированию» Сохрани (копия запишется на карту памяти в папке с TitaniumBackup-ом) В утилите идешь Меню — Работа с пакетами — Восстановить ПО — Готово

Эти способы, конечно, рисковые, но иногда можно и попробовать самые неожиданные решения, чтобы добиться своего.

Способ пятый

Можно воспользоваться такими приложениями как App Cloner — приложение копирует другое приложение с обнуление настроек.

И есть приложение whatsapp GB — позволяет как раз использовать 2 сесси Whatsapp на 1 устройстве с быстрым переключением между ними.

Фух, вроде все) Будут пожелания, другие способы и т.п. пиши в комментариях. Будем рады!